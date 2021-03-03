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مدرب شيفيلد يثير التكهنات حول مستقبله

وايلدر
شيفيلد يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي

مدرب شيفيلد يثير التكهنات حول مستقبله

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شيفيلد - رويترز

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كشف كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد أنه يتطلع إلى أن يترك إرثا خلفه في النادي لكنه لا يعرف إن كان سيستمر في منصبه خلال الموسم المقبل مع استمرار تذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق شيفيلد مفاجأة في الموسم الماضي بعد الصعود إلى دوري الأضواء، واحتل المركز التاسع لكن 21 هزيمة في 26 مباراة تركت فريق المدرب وايلدر يملك 11 نقطة ويتأخر بفارق 15 نقطة عن منطقة الأمان خلال الموسم الجاري.

وردا على سؤال حول مستقبله قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري يوم الأربعاء، قال وايلدر: لا أعرف. نحن دائما نخطط للمدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد لكن هذه الخطة تعتمد على آخرين، لم تحدث نقاشات بخصوص ذلك. أعتقد أنها ستحدث لكنها لم تحدث حتى الآن.

وتولى وايلدر (53 عاما) منصبه في مايو 2016، ويبدو أنه يرغب في الاستمرار في حال التزام النادي بالخطة التي تتضمن إجراء تغييرات خارج الملعب.

وقال وايلدر: نعم بكل تأكيد سأستمر إذا التزمنا بالخطة، الخطة باستمرار هي ترك الإرث وتغيير أشياء خارج الملعب تحتاج إلى التغيير والتمسك باللاعبين الذين استثمرنا فيهم وإضافة البعض ومحاولة التعافي والعودة والأمر بهذه البساطة.

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