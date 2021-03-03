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يوفنتوس يشتري عقد ماكيني من شالكه

وستون ماكيني

يوفنتوس يشتري عقد ماكيني من شالكه

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تورينو - رويترز

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أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء التعاقد مع وستون ماكيني لاعب الوسط الأميركي بعقد نهائي من شالكه الألماني.

واستخدم يوفنتوس بندا يسمح بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره "22 عاما" بعقد نهائي مقابل 18.5 مليون يورو (22.28 مليون دولار).

والتحق ماكيني، الذي خاض 21 مباراة دولية مع الولايات المتحدة، بتشكيلة يوفنتوس على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وبعد ثلاث سنوات من خوض مباراته الأولى على مستوى المحترفين مع فريق شالكه الأول.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري ويواجه لاتسيو سابع الترتيب يوم السبت المقبل.

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