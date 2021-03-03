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يوفنتوس يهزم سبيزيا ويواصل مطاردة إنتر ميلان

رونالدو
فرحة يوفنتوس بالهدف الثالث

يوفنتوس يهزم سبيزيا ويواصل مطاردة إنتر ميلان

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تورينو - د ب أ

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تغلب فريق يوفنتوس حامل اللقب على ضيفه سبيزيا 3 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم يوفنتوس الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم الاسباني الفارو موراتا بهدف في الدقيقة 62 ثم أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71 واختتم القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل دقيقة واحدة من النهاية.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان الوصيف وسبع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر فيما توقف رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

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