أرتيتا: توتنهام يملك الأفضلية على حساب أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن توتنهام هوتسبير يملك أفضلية اللعب على أرضه في الدور المقبل بالدوري الأوروبي قبل مباراة قمة شمال لندن الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يعتبر ذلك مبررا.



وكان من المقرر خوض توتنهام وأرسنال ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي خارج أرضهما في 11 من الشهر الحالي، على أن يستضيفا منافسيهما بعدها بأسبوع واحد.



لكن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) استبدل مباراة الذهاب لتوتنهام ضد دينامو زغرب الكرواتي لتقام في لندن بسبب القاعدة التي تنص على عدم لعب ناديين من نفس المدينة في نفس اليوم.



وسيستضيف توتنهام دينامو زغرب في لندن، بينما يسافر أرسنال لمواجهة أولمبياكوس بطل اليونان قبل ثلاثة أيام من قمة لندن.



وفي رده على سؤال بشأن منح هذا القرار أفضلية لفريق المدرب جوزيه مورينيو قبل القمة التي تقام في 14 مارس، قال أرتيتا: نعم بالفعل، لكن للأسف لا يمكن تغيير ذلك. يمكننا رفع أصواتنا ويجب أن نفعل ذلك، لأننا نريد أن يكون لدينا فريقان يلعبان في ظروف متساوية. لكن تم اتخاذ القرار. لا أريد استخدام ذلك كمبرر قبل المباراة.



وحصل أرسنال على أفضلية من الاتحاد الأوروبي باعتباره بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك احتفظ بأفضلية خوض مباراة العودة على أرضه.