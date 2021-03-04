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إصابة جديدة تربك حسابات زيدان قبل ديربي مدريد

ريال مدريد
ماريانو دياز "على اليسار"

إصابة جديدة تربك حسابات زيدان قبل ديربي مدريد

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مدريد - رويترز

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تفاقمت أزمة الإصابات في ريال مدريد بعد أن أكد النادي يوم الخميس أن المهاجم ماريانو دياز سيغيب عن مباراة قمة مطلع الأسبوع أمام أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.

ويغيب عن ريال بالفعل داني كاربخال وإيدن هازارد والقائد سيرجيو راموس وسيخضع المهاجم كريم بنزيمة لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة قبل المباراة للوقوف على حالته.

وبسبب الإصابات والمرض لعب دياز أربع مباريات أساسيا فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل هدفه الوحيد في نوفمبر.

واستبدل اللاعب البالغ من العمر "27 عاما" بعد مرور ساعة في التعادل 1-1 مع ضيفه ريال سوسييداد يوم الاثنين.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن دياز سيغيب لأسبوعين على الأقل.

وقال النادي في بيان : عقب الفحوصات التي أجراها القطاع الطبي لريال مدريد اليوم لماريانو دياز تم تشخيص حالته على أنها إصابة عضلية في أعلى الفخذ الأيسر وسيخضع لبرنامج للتعافي.

وسيتقابل ريال مع أتالانتا في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 16 مارس بعد أن فاز ذهابا 1-صفر الشهر الماضي.

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