الإصابة تبعد هاليب عن بطولة دبي للتنس

قال منظمون يوم الخميس، إن سيمونا هاليب حاملة اللقب انسحبت من بطولة دبي للتنس المقررة الأسبوع المقبل بسبب مشكلة في أسفل الظهر.

ولم تلعب هاليب المصنفة الثالثة عالميا والتي انسحبت أيضا من بطولة قطر المفتوحة أي مباراة رسمية منذ الخسارة أمام سيرينا وليامز في دور الثمانية لبطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وقالت اللاعبة الرومانية البالغة من العمر "29 عاما" والتي فازت ببطولة دبي أيضا في 2015 في بيان: للأسف لا أشعر أني في كامل لياقتي بسبب مشكلة في أسفل الظهر ولذلك اتخذت قرارا صعبا بالانسحاب من بطولة دبي 2021. لدي ذكريات رائعة حين فزت بلقبي 20 في بطولات اتحاد المحترفات بعد أن خضت مباريات صعبة في دبي العام الماضي لذا أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتي على الدفاع عن اللقب.

وسارت هاليب على خطى آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا التي تتعافى من إصابة في الساق وانسحبت أيضا من بطولة دبي المقررة بين السابع و13 مارس.