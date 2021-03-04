.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإصابة تبعد هاليب عن بطولة دبي للتنس

هاليب
نجمة التنس الرومانية هاليب

الإصابة تبعد هاليب عن بطولة دبي للتنس

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال منظمون يوم الخميس، إن سيمونا هاليب حاملة اللقب انسحبت من بطولة دبي للتنس المقررة الأسبوع المقبل بسبب مشكلة في أسفل الظهر.

ولم تلعب هاليب المصنفة الثالثة عالميا والتي انسحبت أيضا من بطولة قطر المفتوحة أي مباراة رسمية منذ الخسارة أمام سيرينا وليامز في دور الثمانية لبطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وقالت اللاعبة الرومانية البالغة من العمر "29 عاما" والتي فازت ببطولة دبي أيضا في 2015 في بيان: للأسف لا أشعر أني في كامل لياقتي بسبب مشكلة في أسفل الظهر ولذلك اتخذت قرارا صعبا بالانسحاب من بطولة دبي 2021. لدي ذكريات رائعة حين فزت بلقبي 20 في بطولات اتحاد المحترفات بعد أن خضت مباريات صعبة في دبي العام الماضي لذا أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتي على الدفاع عن اللقب.

وسارت هاليب على خطى آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا التي تتعافى من إصابة في الساق وانسحبت أيضا من بطولة دبي المقررة بين السابع و13 مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد