برشلونة يعلن عن إصابة بيكيه في الركبة

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، أن المدافع جيرارد بيكيه يعاني من إصابة بأربطة الركبة.

وغاب بيكيه، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة أمام إشبيلية ليساعد برشلونة في التفوق في الوقت الإضافي في قبل نهائي كأس الملك الأربعاء، لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق هذا الموسم بسبب مشكلة بالركبة.

عوض برشلونة خسارته 2-صفر ذهابا من إشبيلية ليفوز 3-صفر ويبلغ نهائي الكأس.

وقال النادي في بيان : أظهرت الفحوص الطبية صباح الخميس أن لاعب الفريق الأول بيكيه أصيب بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليمنى لذا لن يكون متاحا للعب وتطورات الإصابة ستحدد موعد عودته.

وابتلي المدافع البالغ عمره "34 عاما" بالإصابات وخاض 15 مباراة فقط هذا الموسم وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيغيب عن اللعب لعدة أسابيع.

ويحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا عقب خسارته 4-1 في الذهاب الشهر الماضي.