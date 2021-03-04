بوكيتينو يوضح مدى جاهزية نيمار قبل ملاقاة برشلونة

قال المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، إن نيمار يسير بشكل جيد على طريق التعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وغاب نيمار عن خوض المباريات منذ تعرضه للإصابة في المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان على كان في كأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي.

ووفقا للجدول الزمني، من المقرر أن يعود اللاعب للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام برشلونة الإسباني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم الأربعاء المقبل. وكان باريس سان جيرمان فاز في مباراة الذهاب 4 - 1.

وعقب فوز باريس سان جيرمان على بوردو1 - صفر الأربعاء، أعرب بوكيتينو عن تفاؤله بشأن حالة نيمار.

وقال المدير الفني في مؤتمر صحفي :سنقوم بتقييم اللاعبين، وعودة بعض اللاعبين، ستكون شيئا جيدا لمباراتنا يوم السبت أمام فريق ستاد بريست في كأس فرنسا.

وأضاف : تقدم حالة نيمار يسير بشكل إيجابي. خلال الأيام المقبلة، سنقيمه لمعرفة ما إذا كان جاهزا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليل، الذي فاز على مرسيليا بهدفين نظيفين الأربعاء ليحافظ على الصدارة.

وأوضح بوكيتينو: اعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وقدمنا شوطا أول رائعا. في الشوط الثاني، رفع بوردو من وتيرة اللعب، عانينا قليلا، ولكننا بعد ذلك تحكمنا في المباراة. دافعنا بشكل جيد وأنا سعيد للغاية بأداء الفريق.

وأكد: ندرك أنه يتبقى لنا عشر مباريات وإذا فزنا بها، وفيها مواجهات مباشرة، نعرف أننا سنكون الأبطال. بعد كل الوقت الذي قضيته في هذا العمل، اعلم أنه يجب علينا أن نتحلى بالصبر.