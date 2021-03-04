بيرنلي يحرم ليستر من المركز الثاني.. وشيفيلد يهزم أستون فيلا

حرم بيرنلي ضيفه ليستر سيتي من انتزاع المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، ولو مؤقتا، بعدما تعادل معه 1 - 1 يوم الأربعاء في المرحلة الـ29 من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز شيفيلد يونايتد على أستون فيلا 1 - صفر.

وتعادل بيرنلي مع ليستر سيتي بهدف سجله ماتي فيدرا في الدقيقة الرابعة مقابل هدف سجله كيليتشي إهياناتشو في الدقيقة 34 .

ورفع بيرنلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر ، ورفع ليستر رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف مانتشستر يونايتد الذي يستطيع الانفراد بالمركز الثاني مجددا من خلال نباراته المقررة اليوم أمام مضيفه كريستال بالاس.

وتغلب شيفيلد يونايتد على أستون فيلا بهدف نظيف سجله ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 30 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة لكنه ظل في المركز الـ20 الأخير حيث كان الفوز هو الأول له بعد أربع هزائم متتالية في المسابقة.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز التاسع بعدما مني بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وتغلب شيفيلد على النقص العددي في صفوفه بعد طرد فيل جاجيلكا في الدقيقة 55 ، وحافظ على انتصاره حتى نهاية المباراة.