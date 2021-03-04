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بيولي: افتقدنا المهاجمين الحقيقيين أمام أودينيزي

بيولي
بيولي خلال لقاء ميلان وأودينيزي

بيولي: افتقدنا المهاجمين الحقيقيين أمام أودينيزي

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ميلان - رويترز

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اعترف ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه افتقد وجود المهاجم الطبيعي مثل زلاتان إبراهيموفيتش بعد التعادل 1-1 مع أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

وعانى ميلان لصنع الفرص أمام أودينيزي المنظم الذي اكتفى بالدفاع.

واحتاج ميلان إلى ركلة جزاء من فرانك كيسي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل بعدما منح رودريغو بيكاو التقدم للفريق الضيف في منتصف الشوط الثاني.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة عضلية خلال الفوز 2-1 على روما وغاب عن المباراة كما أبعدت الإصابة ماريو مانزوكيتش.

ولم يكن أمام بيولي سوى إشراك الجناح رفائيل لياو البالغ عمره "21 عاما" في الهجوم، لكن المدرب لم يُعجب بأداء اللاعب البرتغالي.

وأبلغ بيولي خدمة "دازون" للبث : دائما أتوقع الكثير من لاعبي فريقي. خصائص رفائيل ملائمة في المساحات الخالية. لا يملك البراعة للتعامل مع مدافع عندما نواجه منافسين يغلقون المساحات. افتقدنا الخصائص المناسبة لتلك المباريات، افتقدنا وجود المهاجمين الحقيقيين في تشكيلتنا. لياو و الجناح أنتي ريبيتش يملكان خصائص أخرى.

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