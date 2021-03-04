سولشاير: ربما لن نسمح لبرونو بالمشاركة مع البرتغال

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه ربما لن يسمح لبرونو فرنانديز بالانضمام إلى منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي إذ طُلب منه الدخول في الحجر الصحي عند عودته إلى إنجلترا.



وبسبب القيود التي تفرضها المملكة المتحدة على الوافدين من البرتغال لمكافحة فيروس كورونا ربما يضطر فرنانديز للخضوع للحجر الصحي لعشرة أيام عند عودته إلى مانشستر.



وقال الاتحاد الدولي (فيفا) إنه من حق الأندية رفض انضمام لاعبيها لمنتخباتهم إذا طُلب منهم الدخول في حجر صحي لأكثر من خمسة أيام عند عودتهم.



وأضاف سولشاير: لم نتخذ القرار النهائي بعد لكن لا يوجد أي منطق لو خسرت لاعبك لعشرة أيام. نحن من ندفع رواتب اللاعبين.. فيفا منحنا الحق في عدم ترك اللاعبين.



وتلعب البرتغال ضد أذربيجان وصربيا ولوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم في 24 و27 و30 مارس على الترتيب.



وإذا خضع فرنانديز للحجر الصحي لعشرة أيام عند عودته من البرتغال سيغيب عن مواجهات برايتون آند هوف ألبيون وتوتنهام هوتسبير في الثالث والعاشر من أبريل.