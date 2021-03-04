فيرنر: أعاني مثل دروغبا.. ولا أفكر فقط في التسجيل

كشف تيمو فيرنر لاعب تشيلسي أن غيابه عن التهديف مؤخرا لا يتشابه مع أي تجربة سابقة خلال مسيرته، لكن المهاجم الألماني يأمل في أن يعود قريبا لهز الشباك في كافة المسابقات خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل فيرنر خمسة أهداف في الدوري في 25 مباراة منذ انضمامه من رازن بال شبورت لايبزيج مقابل نحو 50 مليون يورو (60.23 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيف الماضي.



وفشل اللاعب البالغ عمره "24 عاما" في التسجيل خلال 14 مباراة متتالية بالدوري بين نوفمبر تشرين وفبراير الماضيين قبل أن يهز الشباك في الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد هذا الشهر.



وقال فيرنر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأني أريد مساعدة الفريق. أريد التسجيل لأن هذه طبيعتي، فأنا مهاجم. لم يحدث لي ذلك خلال مسيرتي. تتعلم دائما من المواقف السيئة. تعلمت أن أثق في نفسي، وأقدم أقصى ما لدي في الملعب، وليس فقط التفكير في الأهداف، مع القتال من أجل الفريق. أتمنى أن تكون هذه الفترة قد انتهت وأسجل بضعة أهداف أخرى حتى نهاية الموسم.



وأشار فيرنر إلى مهاجم تشيلسي السابق ديدييه دروغبا، الذي عانى من مشاكل مشابهة وسجل عشرة أهداف فقط في أول مواسمه في ستامفورد بريدج بعد انضمامه من أولمبيك مرسيليا.



ومع ذلك أصبح المهاجم القادم من ساحل العاج المفضل للجماهير وساعد النادي اللندني للفوز بأربعة ألقاب للدوري ولقب دوري أبطال أوروبا خلال فترتين.



وأضاف فيرنر : يحضر الكثير من المهاجمين الجيدين للدوري الممتاز ويحتاجون لعام للاستقرار والتأقلم. أعتقد أن أدائي يتطور ويتحسن بشكل أفضل. ربما هذا العام ليس عام تسجيل الأهداف لتيمو لكن في النهاية سأقيم الموسم.



وسيزور تشيلسي، صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، ليفربول سادس الترتيب الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن النادي اللندني في وقت لاحق.