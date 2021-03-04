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كومان بفخر: ما فعلنا كان استثنائياً.. ويؤكد أنني مدرب جيد

كومان مع بيكيه خلال اللقاء

كومان بفخر: ما فعلنا كان استثنائياً.. ويؤكد أنني مدرب جيد

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برشلونة -رويترز

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كال رونالد كومان مدرب برشلونة المديح لعدم استسلام فريقه بعد تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على إشبيلية بعد وقت إضافي يوم الأربعاء.

وخسر برشلونة 2-صفر في الذهاب لكن عثمان ديمبلي منحه تقدما مبكرا باستاد كامب نو قبل أن يدرك جيرار بيكي التعادل في النتيجة الإجمالية في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أضاع لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء للفريق الضيف.

وأكملت ضربة رأس من مارتن بريثويت في الوقت الإضافي انتصار برشلونة 3-2 في مجموع المباراتين ليواصل مشواره الملفت للنظر في المسابقة هذا الموسم إذ سبق أن احتاج إلى الوقت الإضافي ليفوز 2-صفر على كورنيا المنتمي للدرجة الثالثة وقلب تأخره ليتغلب 2-1 على رايو فايكانو المنافس في الدرجة الثانية.

وتأخر الفريق الكاتالوني 2-صفر أمام غرناطة حتى الدقيقة 88 في دور الثمانية قبل أن يدرك التعادل ثم انتصر 5-3 بعد وقت إضافي.

وأبلغ كومان الصحفيين : نؤمن بأنفسنا دائما، لم نيأس في هذه البطولة مطلقا. الأمر متعلق بالعقلية، وكمدرب لا يمكنني طلب أكثر مما شاهدته من فريقي الليلة. واصلنا القتال في الوقت الإضافي، الأمر كان مذهلا. أنا راض تماما عن اجتهاد الفريق الليلة. الفوز كان مستحقا.

وعلى العكس من المدربين السابقين أولى كومان اهتماما بالكأس وأراح اللاعبين في الدوري ليحافظ على حيويتهم من أجل البطولة قائلا إنها الفرصة الأفضل لبرشلونة للخروج بلقب هذا الموسم بالنظر إلى ابتعاد أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري والمنافسة الصعبة في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي : أنا فخور جدا. كانت لحظة مهمة للفريق ولي. لأنك عندما تحاول الفوز بمثل هذه المباريات فهذا يعني أنك مدرب جيد لكن إذا خسرت فسيتم النظر إليك على أنك مدرب سيء.

وأضاف : هذا الفريق قوي من الناحيتين البدنية والنفسية. لا يمكنك تقديم أداء رائع دائما لكن إذا استحوذت على الكرة فيمكنك صنع الفرص. ما فعلناه الليلة كان استثنائيا.

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