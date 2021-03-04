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"جزائية" تنقذ ميلان من السقوط أمام أودينيزي

من لقاء ميلان وأودينيزي

"جزائية" تنقذ ميلان من السقوط أمام أودينيزي

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ميلان - د ب أ

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واصل ميلان نزيف النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تعادل في الثواني الأخيرة 1 - 1 مع ضيفه أودينيزي يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز روما على مضيفه فيورنتينا 2 - 1، وأتالانتا على ضيفه كروتوني 5 - 1، وفيرونا على مضيفه بينفينتو 3 - صفر، وكالياري على ضيفه بولونيا 1 - صفر، فيما تعادل نابولي مع مضيفه ساسولو 3 - 3، وسامبدوريا مع مضيفه جنوه 1 - 1.

وبقي ميلان، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف جاره اللدود إنتر (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على بارما غدا الخميس في المرحلة ذاتها.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وظهر ميلان بشكل باهت للغاية، حيث بدا تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية في مقدمتهم المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والتركي هاكن تشالهانوجلو والجزائري إسماعيل بن ناصر للإصابة.

وبادر أودينيزي بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع رودريغو بيساو في الدقيقة 68، لكن فرانك كيسي أحرز هدف التعادل لميلان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

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