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إجراء تغييرات على قانون لمسة اليد

لقاء سابق بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

إجراء تغييرات على قانون لمسة اليد

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

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غير المجلس الدولي لكرة القدم قوانين باللعبة وقرر عدم احتساب مخالفة اذا لمس لاعب الكرة بيده بشكل غير متعمد ثم سجل زميله هدفا بعدها.

وفي السابق كانت تحتسب مخالفة ضد لاعب أو زميله عند لمس الكرة بالذراع أو اليد قبل تسجيل هدف أو صناعة فرصة للتسجيل.

لكن سيستمر إلغاء الأهداف إذا جاءت بلمسة مباشرة باليد أو الذراع حتى إذا كانت بطريقة غير مقصودة.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي إن الأهداف لن تلغى إذا لمس زميل بالفريق الكرة بيده دون قصد خلال بناء الهجمة.

وسيطبق التغيير في قانون لمسة اليد من أول يوليو لكن ستحظى المسابقات بمرونة التطبيق قبل الموعد المحدد.

وجاء القرار متأخرا بالنسبة لفولهام الذي ألغي هدف له بسبب لمسة يد غير مقصودة خلال هزيمته 1-صفر من توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس.

ومن النقاط الشائكة في القانون عندما تجعل اليد أو الذراع الجسد أكبر حجما بشكل غير طبيعي للتصدي لتسديدة أو تمريرة عرضية.

ولا تعني أي لمسة باليد أو الذراع وجود مخالفة وأكد المجلس في الاجتماع أن الحكام يجب أن يستمروا في تقييم الحالة بالنظر إلى وضع الذراع أو اليد وحركة اللاعب.

وأضاف المجلس أن تجارب التغييرات عند حدوث ارتجاجات من المتوقع أن تستمر حتى 2022 مع استمرار مراجعة خيار إجراء خمسة تبديلات بسبب ظروف كوفيد-19

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