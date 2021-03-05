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بايرن ميونخ يوقع عقداً احترافياً مع موسيالا حتى 2026

موسيالا
موسيالا بقميص بايرن ميونخ بعد إعلان التوقيع

بايرن ميونخ يوقع عقداً احترافياً مع موسيالا حتى 2026

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ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، أن لاعبه الشاب الموهوب جمال موسيالا وقع عقداً احترافياً مع النادي يستمر حتى عام 2026.

وكان موسيالا "18 عاما" انضم لفريق تحت 17 عاما بالنادي البافاري قادماً من تشيلسي الإنجليزي في عام 2019، وقد حقق تطورا هائلا تحت قيادة هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول لبايرن.

وقال موسيالا: أشعر بسعادة كبيرة لتوقيع أول عقد احترافي لي مع بايرن. ألعب إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم واتعلم منهم الكثير كل يوم.

وأضاف: أريد أن أصبح أفضل، وأن أتوج بالمزيد من الألقاب مع بايرن. هدفي هو أن أصبح لاعبا مهما في بايرن.

واحتفل موسيالا بعيد ميلاده الــ18 قبل أيام، وقد شارك بالفعل في 27 مباراة مع بايرن، سجل خلالها أربعة أهداف.

وأصبح موسيالا أصغر هداف لبايرن في دوري أبطال أوروبا، عندما سجل هدفا للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على لاتسيو الإيطالي 4 - 1 في ذهاب دور الستة عشر.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ: نحن سعداء للغاية بأن جمال قرر توقيع أول عقد احترافي طويل له مع بايرن. لقد عملنا معاً من أجل هذا.

وأضاف: أنا سعيد للغاية لأن نظام اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين الشبان لدينا يؤثي ثماره. مسؤول اكتشاف المواهب لدينا ماركو نيب أدى عملا مهما للغاية.

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