سولشاير يرفض التقليل من فريقه قبل ديربي مانشستر

رفض أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة ما يتردد بشأن تراجع أداء فريقه بعد ثلاثة تعادلات سلبية متتالية في كافة المسابقات، وساند الفريق لاستعادة تألقه في مواجهة مانشستر سيتي في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وتعادل يونايتد بدون أهداف مع ريال سوسييداد في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي الشهر الماضي، قبل التعادل بالنتيجة ذاتها في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وكريستال بالاس.



وقال سولشاير للصحافيين: أمضينا أسبوعا بدون تسجيل أي هدف. ليس الأمر كما لو كنا بعدين عن مستوانا ستة أسابيع. هزمنا سوسييداد 4-صفر (في مباراة الذهاب) وساوثامبتون 9-صفر. لا أتفق مع ما يتردد بشأن تراجع الأداء. ثلاثة تعادلات سلبية لا تعبر عن أدائنا لكن افتقدنا القليل من التألق. لم نكن حاسمين بما يكفي لكننا خضنا مباريات صعبة وتوجد فرصة لتصحيح ذلك.



وأضاف المدرب النرويجي: في مباريات الدوري الإنجليزي عندما لا يرتكب المنافسون الأخطاء يجب أن تفوز. نحن افتقرنا لهذا الأمر، لكن حتى الآن لم نخسر خارج ملعبنا. قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع كان الحديث عن عدم قدرتنا على الدفاع، الآن عن عدم تسجيلنا للأهداف.



وقال سولشاير إن تركيزه ينصب على مواجهة سيتي، الذي حقق 21 انتصارا متتاليا في كافة المسابقات ويتفوق بفارق 14 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الثاني، وليس على المركز الذي سيحتله فريقه في نهاية الموسم.



وأضاف: يجب أن نظهر بأفضل صورة لدينا ومحاولة تطوير الأداء عن الموسم الماضي. يجب أن نتحدى أنفسنا. يتقدمون علينا بفارق كبير لذلك فهذه المباراة تمثل اختبارا لنا. تتبقى 11 مباراة في الدوري. قلت سابقا إنه يجب الانتظار حتى شهري مارس وابريل قبل الحديث عن السباق الفوز باللقب.



وسيحرس دين هندرسون مرمى يونايتد مرة أخرى بعد سفر الحارس الأساسي ديفيد دي خيا لإسبانيا عقب ولادة طفله.