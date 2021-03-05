غوارديولا: مانشستر سيتي أكثر تعطشاً من بايرن وبرشلونة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن التشكيلة الحالية من أكثر التشكيلات التي قادها تعطشا للانتصارات بعد تحقيق 21 فوزا متتاليا بجميع المسابقات قبل مباراة القمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وقضى المدرب الإسباني مواسم عامرة بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونخ قبل الانتقال إلى سيتي في موسم 2016-2017 وقاده للتتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مرتين بجانب كأس الرابطة ثلاث مرات وكأس الاتحادالانجليزي.



ويمضي سيتي في طريقه نحو إضافة المزيد من الألقاب تحت قيادة غوارديولا، إذ يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن جاره يونايتد صاحب المركز الثاني وواجه المدرب الإسباني أسئلة عن المقارنات بين فريقه الحالي وفرقه السابقة.



وأبلغ الصحافيين: دربت فرقا تتحلى بالنجاعة على نحو مذهل خلال مسيرتي وأنا محظوظ بقيادة برشلونة وبايرن وبما حققناه هنا خلال أربع سنوات وبمواصلة الفوز وتملك هذه المجموعة من اللاعبين شيئا مميزا.



وأضاف: هذا الشيء ينبع من داخلهم لذا يسعون للفوز والتعاون مع زملائهم وتقديم أفضل أداء ممكن وهذا رائع الآن لأننا نفوز ورائحة الفوز جميلة.



وشدد غوارديولا على أنه لا يمكن التراجع مع تبقي 11 جولة في الدوري.



وتابع: كرة القدم تتعلق بما نفعله اليوم ومسيرتنا رائعة حتى الآن لكن لا يمكن التتويج بألقاب في مارس.



وسيعود المدافع ناثان آكي لتشكيلة سيتي بعد غيابه خلال عشرة أسابيع بسبب الإصابة.