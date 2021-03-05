غوارديولا يحث فودين على الهدوء

رحب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتحسن السريع الذي طرأ على مستوى أداء لاعب فريقه فيل فودين، لكنه حث لاعب الوسط الشاب على التحلي بالهدوء وتنويع إيقاع أدائه من أجل تحقيق المزيد من التطور والتحسن.



ولعب فودين (‭20‬ عاما)، الذي يتوقع له كثيرون مستقبلا كبيرا، دورا بارزا في صفوف فريقه في الموسم الحالي محرزا 11 هدفا إلى جانب الإسهام في صنع ستة أهداف أخرى في جميع المنافسات.



وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية: هو لاعب من الطراز الأول فعلا لكنه لا يزال يؤدي بإيقاع واحد وعليه اللعب بإيقاعات متنوعة حتى يصبح لاعبا استثنائيا. اللعب في خط الوسط يتطلب الهدوء. لا يزال عمره 20 عاما ولديه طاقة هائلة للقيام بكل شيء.



وأضاف المدرب الإسباني: هذا لا يعني أنه لابد أن يتغير الآن. هذه أمور تأتي مع الوقت ومع تعاقب المواسم. أي لاعب عمره 28 عاما مستواه أفضل مما كان عليه عندما كان عمره 20 عاما لكنه يملك الرغبة في تحقيق ذلك وهو يحب النادي وأنا على ثقة بأنه سيفعل المطلوب.



وظهر فودين لأول مرة في تشكيلة سيتي قبل أربعة أعوام عندما شارك بديلا لأحد زملائه في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام فينوورد الهولندي لكنه لم يشارك كثيرا خلال آخر موسمين ما اثار تكهنات عن إمكانية انتقاله من النادي.



وعن ذلك، قال غوارديولا إن فودين أظهر أنه يملك المهارات والقدرات التي تؤهله للاستمرار مع سيتي.



وبكل جدارة ينفرد سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة من 27 مباراة متفوقا بفارق 14 نقطة على جاره مانشستر يونايتد قبل المواجهة بينهما الأحد المقبل.