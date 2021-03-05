فليك: بافارد لن يتواجد أمام دورتموند

أكد فريق بايرن ميونخ غياب المدافع بنيامين بافارد عن الفريق في مباراته المهمة أمام بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال هانسي فليك مدرب الفريق في مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة: يمكنني التأكيد أنه لن يكون متواجدا مع الفريق. الأمر يحتاج خطة لزيادة الحمل التدريبي تدريجيا بعد مرض مثل هذا، تكمن في تجهيزه بشكل كامل للأسبوع المقبل.

وثبتت إصابة بافارد بفيروس كورونا قبل أسبوعين ولم يلعب في أي مباراة منذ ذلك الوقت.

وأصبحت مباريات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من أهم المباريات في الموسم، حيث كان الفريقان يتنافسان دائما على لقب الدوري.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين أمام لايبزيغ، بينما يحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 39 نقطة ويعملون بقوة من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك: دائما ما تكون المباريات أمام دورتموند مميزة. الماضي أظهر هذا لنا. هذه المباريات دائما ما تكون على مستوى عال. دورتموند يمتلك فريقا رائعا.

وتسبب تراجع نتائج بايرن الأخيرة في الدوري، التعادل أمام أرمينيا بيلفيلد والخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، في تقليص لايبزيغ للفارق الذي كان يبعده عن بايرن ميونخ إلى نقطتين.

ويمكن لفريق لايبزيغ أن يعتلي صدارة الترتيب في حال فوزه على فرايبورغ وخسارة بايرن، ولكن فليك متفائل من عدم حدوث هذا.

وقال فليك: لدينا خطة للمباراة وسنحاول تحطيم دفاع دورتموند المتماسك. لدينا إمكانات مذهلة في الهجوم، نفس الحال في دورتموند. من المهم أيضا أن نكون أقوياء في الدفاع.

وبما أن بايرن سيكمل عاما كاملا من اللعب بدون جمهور بسبب وباء فيروس كورونا، قال فليك: نأمل أن تعود الجماهير في وقت ما، ولكنني أعتقد أن هذا مازال بعيدا. لا يمكنك الاعتياد على حقيقة أن الجماهير لا تتواجد في الملاعب.