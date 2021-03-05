كلوب يكشف سبب تبديل محمد صلاح

أثار يورغن كلوب مدرب ليفربول علامات استفهام، عندما أخرج هدافه محمد صلاح في الهزيمة 1-صفر أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس لكن المدرب الألماني دافع عن قرار قائلا إن قوة المباراة كانت تؤثر على المهاجم المصري.



وأشرك كلوب أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا من صلاح، هداف الدوري برصيد 17 هدفا، في الدقيقة 62 عندما كان ليفربول يحاول تعويض تأخره، إذ تقدم ميسون ماونت للفريق الضيف في الشوط الأول.



وبدا صلاح مستاء من القرار وخرج من الملعب وهو يهز رأسه.



وقال كلوب: في تلك اللحظة بدا أن قوة المباراة كانت تؤثر على صلاح، ولم أرد المخاطرة. الأمور على ما يرام، اتخذت القرارات التي أعتقد أنها مناسبة في تلك اللحظة. أشركت اللاعبين الذين يتمتعون بالحيوية. صلاح بدا أنه يعاني قليلا فقد لعب العديد من المباريات. كان يمكنني إخراج ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، هذا واضح، لكن في تلك اللحظات بدا أنه صلاح.



وكسر ليفربول الأرقام القياسية في الموسم الماضي في طريقه إلى لقبه الأول في دوري الأضواء في 30 عاما، لكنه تأثر في الموسم الحالي بسبب الإصابات وتراجع للمركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.



وخسر فريق المدرب كلوب خمس مباريات متتالية على أرضه في الدوري لأول مرة في تاريخه ولم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح في أنفيلد في عشر ساعات.