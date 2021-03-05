كومان بغضب: سئمت من هذه الأسئلة

اعترف رونالد كومان مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بأن مستقبله ليس في يديه قبل الانتخابات الوشيكة لرئاسة النادي.



ولا يقود النادي الكتالوني رئيسا دائما منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق في أكتوبر الماضي، وسينتخب الأعضاء رئيسا جديدا الأحد.



وأقام فيكتور فونت أحد المرشحين الثلاثة للرئاسة حملته الانتخابية على أساس التعاقد مع تشابي هرنانديز لاعب الوسط السابق ومدرب السد القطري الحالي لتدريب الفريق.



وقال كومان، الذي قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري ونهائي كأس ملك إسبانيا، إن الفائز في الانتخابات بصرف النظر عن شخصيته يحمل مفتاح مستقبله.



وأضاف في مؤتمر صحافي قبل مواجهة أوساسونا في الدوري خارج الديار السبت: ليس الأمر بيدي. الشيء الوحيد الذي أعرفه أن عقدي يستمر لعام آخر بعد نهاية هذا الموسم. بعد يومين سيكون هناك رئيسا جديدا للنادي وستكون له كلمته. أركز فقط على الفوز بالمباريات. ما خارج ذلك ليس في يدي. لدينا الكثير من المباريات ولا يوجد وقت للتفكير في أي شيء آخر. في نهاية اليوم الرئيس الجديد سيقرر، ولقد سئمت من هذه الأسئلة.



ويتأخر برشلونة بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر وخاض مباراة أكثر، لكنه يملك فرصة الاستفادة من مواجهة المتصدر لمنافسه وجاره ريال مدريد الأحد.



وقال المدرب الهولندي إن برشلونة سيدعم منافسه التقليدي ريال مدريد بالنظر لفارق النقاط مع أتلتيكو.



وأضاف: من الأفضل دائما أن يفقد المتصدر النقاط، لكن يجب أولا أن نفوز.



وسيخوض كومان المباراة بدون المدافعين جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو، بينما عاد لاعب الوسط ميراليم بيانيتش للتدريب مع الفريق بعد تعافيه من كدمة في الكاحل.