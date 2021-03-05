مورينيو يحذر فريقه من خطورة كريستال بالاس

يعتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن أندية مثل كريستال بالاس تملك ميزة اللعب بدون ضغط وذلك قبل مواجهة فريق المدرب روي هودجسون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وبينما يتطلع توتنهام لإنهاء الموسم في المربع الذهبي يحتل بالاس المركز 13 بفارق مريح عن منطقة الهبوط.



وأبلغ مورينيو الصحافيين: بالاس فريق جيد جدا وستكون مباراةصعبة ونحتاج للنقاط أكثر منهم لأنه إذا كان هدفهم البقاء بوسط الجدول سيحققون ذلك.



وأضاف: إذا أردنا التقدم في الجدول نحتاج إلى نقاط واذا فاز بالاس فهذا جيد له أما إذا خسر فلن يشعر بضغط من وسائل الإعلام أو الجماهير وهذه طريقة رائعة في اللعب والمنافسة.



وسيستعيد هودجسون، الذي ربما يختلف في وجهة النظر مع مورينيو، جهود المهاجم ويلفريد زاها بعد غيابه لمدة شهر بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.



وأعادت الانتصارات المتتالية فريق مورينيو لسباق المربع الذهبي ويحتل حاليا المركز الثامن بفارق خمس نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع وتتبقى مباراة لتوتنهام.



كما تأهل لدور 16 بالدوري الأوروبي لمواجهة دينامو زغرب في مباراتين كما تقترب موعد قمة شمال لندن ضد أرسنال.



وواصل المدرب البرتغالي: مارس سيكون شهرا شاقا وسنخوض مباراة واحدة فقط بملعبنا والبقية خارج أرضنا بجانب مباراتين بالدوري الأوروبي والفترة الدولية للمنتخبات وكل الجدل المحيط بها.