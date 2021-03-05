مويز: هدفنا كان تجنب الهبوط.. والآن ننافس على المقاعد الأوروبية

تجاوز وست هام يونايتد التوقعات خلال الموسم الحالي لكن مدربه ديفيد مويز يقول إنه يتعين على الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحقيق المزيد من النجاح والتقدم إذا أراد الحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي للبطولة في نهاية الموسم.



واحتل وست هام المركز 16 بين فرق البطولة العشرين في الموسم الماضي لكنه حقق تقدما كبيرا هذا الموسم وحاليا يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة من 26 مباراة متخلفا بنقطتين فقط عن تشيلسي الرابع في القائمة الذي لعب 27 مباراة.



وأخر مرة احتل فيها وست هام مركزا بين فرق المربع الذهبي كانت في موسم 1985-1986. وفي الجولة المقبلة سيلتقي وست هام مع ضيفه ليدز يونايتد الذي يحتل المركز 11 يوم الاثنين المقبل.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مويز قوله : احتلال مكان بين أول 10 فرق سيكون رائعا بالنسبة لوست هام بالنظر إلى وضعنا السابق. لكننا في وضع أفضل كثيرا الآن ولذا فأنا أتطلع للأعلى. ولا أرى ما يمنع أن نكون بالقرب من هذه المراكز (المربع الذهبي).



وأضاف المدرب الاسكتلندي : اللاعبون غيروا تفكيري لأنني الآن انظر للأعلى وأفكر فيما يمكن الوصول إليه ولابد لي من الإشادة باللاعبين على ذلك.

وأشار مويز إلى إن النتائج الأخيرة للفريق غيرت المزاج العام في أروقة النادي اللندني. ومضى المدرب قائلا : في هذا الوقت من العام الماضي كنا نتساءل عن إمكانية تجنب الهبوط. حاليا الأسئلة مختلفة وتتعلق بإمكانية الحصول على مكان في المربع الذهبي أو التأهل للعب أوروبيا. وهذا يظهر حجم التقدم الذي حققناه.