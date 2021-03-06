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بلد الوليد يهزم خيتافي ويحقق فوزه الأول منذ يناير

بلد الوليد خيتافي
خيتافي صعد إلى المركز 15

بلد الوليد يهزم خيتافي ويحقق فوزه الأول منذ يناير

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مدريد - د ب أ

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تخلص بلد الوليد من دوامة النتائج الهزيلة واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 - 1 على خيتافي يوم السبت في المرحلة الـ26 من المسابقة.

وتقدم بلد الوليد بهدفين مبكرين سجلهما أوسكار بلانو وشون ويسمان في الدقيقتين 14 و24 ورد خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة 37، وأنهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد ماتا نفسه في الدقيقة 85.

وحقق بلد الوليد انتصاره الأول في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة علما أن آخر فوز سابق له في الدوري الإسباني كان على خيتافي نفسه بهدف نظيف في الثاني من يناير الماضي.

وعاد خيتافي إلى دوامة النتائج السلبية بعد فوزه على فالنسيا في المرحلة الماضية والذي كان أول فوز للفريق بعد خمس هزائم وتعادل وحيد.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 25 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس عشر بفارق نقطتين فقط خلف خيتافي.

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