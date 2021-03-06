بيولي: التأهل إلى دوري الأبطال هدف ميلان

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن هدف فريقه هذا الموسم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وأن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيكون بمثابة خيبة أمل كبيرة.



ولمدة طويلة هذا الموسم تصدر ميلان دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكنه مؤخرا أهدر عددا من النقاط ليتقدم جاره وغريمه إنتر ميلان إلى المقدمة متفوقا عليه بفارق ست نقاط.



ورغم أن فريقه لا يزال في المركز الثاني فإن تركيز بيولي ينصب أولا على ضمان التأهل للبطولة الأوروبية الأولى للأندية الموسم المقبل وليس على التنافس على لقب الدوري المحلي لأن فريقه لم يشارك في دوري الأبطال منذ 2014.



وقال بيولي في مؤتمر صحفي قبل لقاء ميلان مع فيرونا الأحد: منذ بداية العام وأنا أكرر القول إن هناك سبعة فرق قوية جدا في هذه البطولة وإن هدفنا دوما هو التأهل لدوري الأبطال.



وأضاف بيولي: وإن لم ننجح في ذلك فإننا سنشعر بخيبة أمل وهذا مؤكد بعد كل ما فلعناه وقدمناه خلال الموسم الحالي.



وبعد تعادله مع أودينيزي 1-1 في وقت سابق من الأسبوع الحالي فإن ميلانوفاز مرة واحدة فقط في أخر ست مباريات خاضها في جميع المنافسات بينما دعا بيولي الفريق لتحسين الأداء.



وأردف المدرب قائلا : كنا أبطأ من المعتاد مع الكرة الأربعاء الماضي.. علينا التحرك كثيرا، بوسعنا تقديم المزيد وعلينا اثبات ذلك يوم الأحد.