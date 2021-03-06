ماتيوس ينتقد عملية "تجديد" المنتخب الألماني

انتقد لوثر ماتيوس نجم المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق تجديد الفريق مشيرا إلى أنه لم يؤت ثماره .



جاءت هذه التصريحات للاعب صاحب الرقم القياسي من المباريات الدولية لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية قبل ثلاثة شهور من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية.



وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول اللاعبين الدوليين السابقين توماس مولر وماتس هوملز وجيروم بواتينغ وتفكير المدير الفني للمنتخب يوأخيم لوف في عودتهم، قال ماتيوس: الكلام جاء متأخرا بعض الشيء والكل يعرف منذ فترة طويلة أنك خسرت عاما بسبب أزمة كورونا، والتجديد لم يؤت ثماره ببساطة.



كان لوف أعلن مؤخرا أنه يستبعد عودة الثلاثي للمنتخب مع بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية، وقال للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني ولمجلة "كيكر" إنه لا ينبغي "قطع عملية التجديد أبدا والسير في اتجاه آخر تماما".



وأضاف لوف أنه لن يقطع عملية التجديد في المباريات الثلاث التي يوشك المانشافت على خوضها ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في مارس الجاري ضد آيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.



وأوضح ماتيوس أنه لا يقصد ربط حكمه على وضع المنتخب بخسارته الثقيلة أمام نظيره الإسباني بستة أهداف نظيفة في الدوري الأوروبي، وزاد: فالمسألة لا تعتمد أبدا على مباراة واحدة بل بانطباع عام، والخسارة بستة أهداف نظيفة أمر وارد والنتائج في محصلتها النهائية لم تكن سيئة.