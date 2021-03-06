مدرب ليستر يصف فاردي بـ"الاستثنائي"

أكد بريندان روجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مهاجمه جيمي فاردي لاعب استثنائي بكل المقاييس وأنه سيعمل على تخفيف العبء عن كاهل هداف الفريق بتعزيز خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وينفرد فاردي بصدارة هدافي ليستر سيتي برصيد 14 هدفا في جميع المنافسات هذا الموسم لكنه هز الشباك مرة واحدة فقط في أخر 13 مباراة شارك فيها.



ولعب فاردي (34 عاما) لاعب المنتخب الانجليزي السابق أيضا دورا بارزا في فوز ليستر غير المتوقع بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 عندما أحرز 24 هدفا.



وقال روجرز: بالنسبة لي فهو لاعب استثنائي. لا يوجد له بديل. إنه متميز في مسيرته وفي صفاته وفيما قدمه لليستر.



وأشار روجرز أنه لا يزال يتوقع الكثير من فاردي خلال الموسم الحالي والمواسم القليلة المقبلة بعد أن أحرز حتى ألآن أكثر من 100 هدف لليستر في الدوري الانجليزي.



ويحتل ليستر المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 27 مباراة وسيلتقي في وقت لاحق من يوم السبت خارج ملعبه مع برايتون آند هوف ألبيون.