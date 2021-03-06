هزيمة مفاجئة لإشبيلية أمام إلتشي

تجرع إشبيلية هزيمة مفاجئة 2-1 أمام مضيفه المتعثر إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت ليكمل أسبوعا بائسا خسر خلاله ثلاث مرات متتالية.



ودخل فريق المدرب يولن لوبتيغي المباراة وهو يترنح من الهزيمة في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة يوم الأربعاء الماضي، وتأخر بهدف في الدقيقة 70 بعد أن أفلت راؤول غوتي من الرقابة في المنطقة ليضع الكرة في الشباك، وضاعف جيدو كاريو الغلة بعدها بست دقائق بضربة رأس بعد ركلة حرة.

وقلص لوك دي يونغ الفارق لصالح إشبيلية في الدقيقة 90 وبحث الفريق عن التعادل خلال الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه خسر في النهاية بعد الهزيمة 2-صفر الأسبوع الماضي في الدوري أمام برشلونة.



ويحتل اشبيلية المركز الرابع برصيد 48 نقطة متأخرا بعشر نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي سيواجه ريال مدريد يوم الأحد، بينما خرج إلتشي من منطقة الهبوط للمركز 17 برصيد 24 نقطة.