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الإصابة تحرم بايرن من خدمات مدافعه بواتينغ

بواتينغ بايرن
بواتينغ خرج من مباراة بايرن ودورتموند مصاباً

الإصابة تحرم بايرن من خدمات مدافعه بواتينغ

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عدم تعرض جيروم بواتينغ لإصابة خطيرة في الركبة، بعد أن خرج مصابا خلال المباراة التي فاز بها الفريق على بوروسيا دورتموند 4 - 2 السبت في الدوري الألماني، مشيراً إلى أنه سيغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر النادي في بيان اليوم الأحد أن بواتينغ "عانى من التواء في الركبة اليسرى" و"سيكمل برنامج إعادة التأهيل خلال الأيام المقبلة".

ولم يعط بايرن تفاصيل عن مدة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد أن تمت مساعدته للخروج من الملعب في الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت يوم السبت وهو ما أثار المخاوف بشأن تعرضه لإصابة خطيرة.

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