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برونو فرنانديز يرفض الانتقادات

برونو فرنانديز
برونو كبير هدافي مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري

برونو فرنانديز يرفض الانتقادات

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

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رفض برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، الانتقادات الموجهة إليه فيما يتعلق بأدائه في مواجهة الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إن تقييم دور اللاعب لا يجب أن يقتصر فقط على إحراز وصنع الأهداف.

وتألق فرنانديز بصورة لافتة منذ انضمامه ليونايتد قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في العام الماضي محرزا 34 هدفا إلى جانب الإسهام في صنع 21 هدفا أخر في جميع المنافسات.

لكن لاعب منتخب البرتغال لم يهز الشباك سوى مرة واحدة في سبع مباريات بالدوري الممتاز أمام ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في الموسم الحالي.

وعن ذلك قال فرنانديز لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: لا أعرف ما يعنيه الناس بسداسي القمة. هل لأن الفرق في أول ستة مراكز في القائمة، سجلت أهدافا وصنعت أهدافا أمام بعض هذه الفرق. سجلت في مواجهة توتنهام. لكن بعض الناس يقولون إن ركلات الجزاء لا تحتسب.

وأضاف فرنانديز: أدرك أن الناس يريدون من برونو هز الشباك أو صنع الأهداف في كل مباراة وأنا أريد القيام بذلك. لكني كلاعب أسعى لتحقيق ذلك في كل مباراة وليس أمام سداسي القمة أو غير ذلك.

وأردف قائلا: الناس يتوقعون إحراز الأهداف وصنع فرص التهديف وليس الأداء. هم لا يهتمون باستعادة السيطرة على الكرة وعدد الفرص التي أصنعها.

لكن رغم الانتقادات أوضح فرنانديز أنه يشعر بالسعادة لأنه الهداف الأول لفريقه في الموسم الحالي.

ويحتل يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 51 نقطة من 27 مباراة متخلفا بفارق 14 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر قبل المواجهة بين الفريقين في ملعب سيتي في وقت لاحق من يوم الأحد.

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