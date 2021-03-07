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بيرلو يكشف سبب بقاء رونالدو على دكة البدلاء

رونالدو موراتا يوفنتوس
رونالدو دخل مباراة لاتسيو بديلاً

بيرلو يكشف سبب بقاء رونالدو على دكة البدلاء

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تورينو - رويترز

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أكد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أنه توصل لاتفاق مع كريستيانو رونالدو في الأسبوع الذي سبق الفوز 3-1 على لاتسيو السبت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يقضي بإراحة المهاجم البرتغالي.

وجلس هداف الدوري الإيطالي على مقاعد البدلاء وشاهد فريقه وهو يعوض تأخره بهدف ليهزم لاتسيو باستاد يوفنتوس.

ومع تأخره 2-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو قبل لقاء الإياب يوم الثلاثاء، قرر بيرلو إعطاء رونالدو البالغ من العمر 36 عاما راحة.

وأبلغ بيرلو شبكة "سكاي إيطاليا": شارك في ثماني أو تسع مباريات متتالية، توصلنا لاتفاق في منتصف الأسبوع الماضي يقضي بإراحة رونالدو، كان الأمر مخططا له بالفعل.

وزاد: كريستيانو قيمة مضافة، وفعل اللاعبون ما ينبغي عليهم فعله بدونه. سجل كريستيانو بالفعل 20 هدفا، ومن الطبيعي أن يسجل الآخرون أيضا.

ومنح هدف خواكين كوريا التقدم لصالح لاتسيو على نحو مفاجئ قبل أن يهز أدريان رابيو الشباك ويسجل ألفارو موراتا هدفين ليقلص يوفنتوس الفارق مع إنتر ميلان المتصدر إلى ست نقاط.

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