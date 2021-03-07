رويس: الحكم جامل بايرن في مباراة دورتموند

أثار ماركو رويس، قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ضجة بانتقاده العنيف لحكم مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ يوم السبت والتي انتهت بهزيمة فريقه بهدفين مقابل أربعة أهداف.

واتهم اللاعب الدولي حكم المباراة، ماركو فريتس، بمجاملة بايرن بعدم احتساب تدخل على أحد لاعبي الفريق البافاري قبل أن تتحول النتيجة إلى ثلاثة أهداف لهدفين لصالح بايرن، وقال رويس: أقول لكم بكل أمانة لو كان هذا الخطأ لصالح بايرن لكان الحكم احتسبه بنسبة مئة في المئة، هذا هو الأمر ببساطة.

ووفقا لوصف رويس (31 عاماً) فإن ليروي ساني لاعب بايرن هاجم إيمري كان مدافع دورتموند بشكل غير قانوني قبل وقت قصير من إحراز ليون غوريتسكا لهدف بايرن الثالث في الدقيقة 88 من المباراة.