رينجرز يحرز بطولة الدوري الأسكتلندي للمرة الأولى منذ 2011

احتفل رينجرز بإحراز لقب الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 2011، بعدما تعادل الغريم سيلتك مع دندي يونايتد دون أهداف يوم الأحد.



وخالفت جماهير رينجرز قيود العزل العام الخاصة بكوفيد-19 واحتشدت خارج ملعب إيبروكس قبل وبعد مباراة انتصر فيها الفريق 3-0 على سانت ميرين السبت ليصبح في حاجة إلى نقطة واحدة، بينما كان يتعين على سيلتك الفوز اليوم لتأجيل احتفالات الغريم.



لكن رغم السيطرة على المباراة وتسديد أكثر من 25 كرة، لم يتمكن الفريق الزائر من ترجمة ذلك إلى هدف وسط صمود من دندي.



ولدى رينجرز 88 نقطة من 32 مباراة وبفارق 20 نقطة عن سيلتك، ليحصد اللقب للمرة 55 وبفارق أربعة ألقاب عن غريمه.



وبعد مرور ست دقائق من البداية أطلق مشجعو رينجرز لافتة فوق الملعب وعليها عبارة "هل يمكن رؤيتنا اليوم؟! 55 لقبا"، واضطر العاملون إلى التعامل مع ألعاب نارية ألقاها البعض داخل الاستاد.



ويشعر رينجرز بسعادة استثنائية خاصة أن النادي واجه صعوبات مالية وتم استبعاده إلى الدرجة الأخيرة من الدوري الأسكتلندي في 2012 بعد أن وضعته السلطات تحت الحراسة القضائية.



لكن مع تولي أسطورة ليفربول وإنجلترا السابق ستيفن جيرارد المسؤولية نجح النادي في إنهاء هيمنة سيلتك خلال المواسم التسعة الماضية.



واستقال نيل لينون مدرب سيلتيك في وقت سابق بعدما تلاشت آمال حصد اللقب العاشر على التوالي.