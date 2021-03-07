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سانشو يغيب عن مباراة دورتموند وإشبيلية

سانشو دورتموند
سانشو تعرض إلى إصابة في مباراة الكأس

سانشو يغيب عن مباراة دورتموند وإشبيلية

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دورتموند - د ب أ

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أعلن ميكائيل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الأحد غياب جادون سانشو مهاجم الفريق لأسابيع عديدة بسبب الإصابة.

وسيغيب المهاجم الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام إشبيلية الإسباني في إياب الدور الستة عشر في دوري الأبطال الأوروبي والتي ستقام الثلاثاء، وقال زورك عن إصابة سانشو:هي ليست إصابة عضلية خفيفة.

وغاب سانشو(20 عاماً) عن مباراة فريقه السبت أمام بايرن ميونخ التي انتهت بفوز الفريق البافاري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعدما خرج مصابا في مباراة ربع نهائي الكأس أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الثلاثاء الماضي، وكان سانشو هو من أحرز هدف الفوز في تلك المباراة.

ومن المرجح ألا يواجه دورتموند مشاكل في إشراك نجمه إيرلينغ هالاند في مباراة اشبيلية، رغم أنه اضطر أن يخرج مبكرا في مباراة بايرن بعد أن أحرز هدفي فريقه في اللقاء.

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