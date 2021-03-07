سقوط جديد لليفربول على ملعبه أمام فولهام

ضاعف فولهام مشاكل ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وتغلب عليه بهدف في عقر داره يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة .



على استاد "آنفيلد" في ليفربول ، ضاعف فولهام أزمة ليفربول وتغلب عليه بهدف نظيف سجله ماريو ليمينا في الدقيقة 45 .



والهزيمة هي الثانية على التوالي لليفربول في المسابقة وهي السادسة للفريق في آخر سبع مباريات خاضها برحلة الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي.



وتجمد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع ليبتعد الفريق خطوة جديدة عن صراع المراكز الأولى علما بأن فرص الفريق في الدفاع عن اللقب أصبحت شبه معدومة في ظل اتساع الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 22 نقطة.



ورفع فولهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط خلف برايتون.



والهزيمة هي الثانية فقط لليفربول في 24 مباراة خاضها على ملعبه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي فيما حقق ليفربول الفوز في 16 من هذه المباريات مقابل ستة تعادلات.



وحافظ فولهام على سجله خاليا من الهزائم في آخر ثماني مباريات خاضها الفريق بالدوري خارج ملعبه وهي أطول سلسلة من المباريات المتتالية للفريق خارج أرضه بدون هزيمة على مدار تاريخ النادي.

