فوز مثير لسلتا فيغو على هويسكا

ضاعف سلتا فيغو من آلام مضيفه هويسكا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 4 - 3 يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

واتسمت المباراة بالتشويق والندية منذ اللحظة الأولى، حيث تقدم سلتا مبكرا بهدف حمل توقيع سانتي مينا في الدقيقة الخامسة، لكن هويسكا رد بهدفين عن طريق ديميتريوس سيوفاس ورفاييل مير فيسينتي في الدقيقتين 14 و16 على الترتيب، وأدرك سلتا فيجو التعادل عبر مانويل نوليتو في الدقيقة 37، فيما أضاف هوجو مالو الهدف الثالث لسلتا في الدقيقة 52، غير أن ديفيد فيرييرو تعادل لهويسكا في الدقيقة 74.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، بعدما أعاد فران بيلتران التقدم لسلتا فيغو من جديد في الدقيقة 76، ليقود الضيوف لحصد ثلاث نقاط ثمينة في المسابقة.



وارتفع رصيد سلتا فيغو، الذي عاد لطريق الانتصارات الغائب عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 33 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.