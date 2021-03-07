كلوب يبحث عن حل "سحري" لأزمة ليفربول

يبحث يورغن كلوب مدرب ليفربول عن حل سحري لتغيير حظوظ الفريق بعد أن تسبب العقم الهجومي مرة أخرى في هزيمة مخيبة 1-صفر على ملعبه أمام فولهام ليتجرع هزيمة سادسة قياسية على التوالي في آنفيلد.



وأجرى كلوب سبعة تغييرات على التشكيلة لكن الفريق عانى من نفس المشاكل التي واجهها طيلة الموسم وأخفق في ترجمة سيطرته إلى أهداف وخسر بهدف مباغت كلفه النقاط الثلاث.



وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": كانت هناك لحظات كان من الممكن أن يكون لنا تأثير أكبر على المباراة. قبولنا هذا الهدف قبل الاستراحة كان ضربة قوية. حاولنا الرد وأظهر اللاعبون الرغبة في ذلك لكن في النهاية لم نسجل وهذه مشكلتنا الكبرى.



وواصل: عانينا كثيرا من هذا الأمر في الموسم الحالي. لا يزال اللاعبون يملكون الدافعية والامكانات لتحقيق ذلك لكنهم لا يستطيعون إظهارها في الوقت الحالي. سأحتاج إلى خطة لا تشوبها شائبة لتغيير الأمور بين عشية وضحاها.



ولم يفز ليفربول حتى الآن على ملعبه في الدوري في 2021 وتغير طموح كلوب من الاحتفاظ باللقب إلى أحلام أقل تواضعا، وقال: هدفي الفوز بمباريات. لن أطلق تصريحات عن رغبتي في تحقيق هذا أو ذاك. يكفينا القتال على النقاط الثلاث.