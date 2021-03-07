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لاعب سوانزي يعتذر عن تغريدة "عنصرية" قبل 10 أعوام

بول أريولا سوانزي
بول أريولا كتب تغريدة عنصرية في عام 2011

لاعب سوانزي يعتذر عن تغريدة "عنصرية" قبل 10 أعوام

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سوانزي - رويترز

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اعتذر المهاجم الأميركي بول أريولا لاعب سوانزي سيتي المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم عن تعليقات "عنصرية" قديمة أدلى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو 10 أعوام.

ونشر أريولا (26 عاما) المعار من دي.سي يونايتد الأمريكي هذه التعليقات في 2012 لكنها ظهرت مؤخرا عبر "تويتر" ليعتذر اللاعب الأمريكي الدولي عنها بعد ذلك.

وقال أريولا في بيان عبر "تويتر": أشعر بالخجل وأعتذر عن هذه الكلمات المسيئة والعنصرية غير المقبولة في الماضي وفي الوقت الحالي، لكن أؤكد لكم أنني تطورت وتعلمت بعد ذلك وإن هذه الكلمات لم تكن تعبر بشكل دقيق عني كإنسان في هذا الوقت وبالتأكيد فإنها لا تمثلني حاليا أيضا.

ووعد اللاعب الأمريكي بعدم تكرار مثل هذه التعليقات التي صدرت عنه قبل انضمامه إلى سوانزي.

وأضاف سوانزي في بيان: نود التوضيح بأننا لا نقبل أي شكل من أشكال السلوك العنصري من أي شخص مرتبط بالنادي.

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