مولر: سأكون سعيداً لو عدت إلى منتخب ألمانيا

أكد توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ أنه سيكون سعيدا لو عاد لصفوف المنتخب الألماني إذا كان هناك حاجة لوجوده خلال كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

وقال مولر لشبكة "سكاي" عقب الفوز على بوروسيا دورتموند 4 -2 مساء السبت: بالتأكيد متعطش لمطاردة الألقاب في الصيف، سنرى ما سيحدث.

وخرج مولر قبل عامين من قائمة المنتخب الألماني بجانب جيروم بواتينغ وماتس هوملز زميليه في الفريق الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014 ، في ظل مساعي المدير الفني يواخيم لوف لإعادة هيكلة صفوف الفريق.

ولكن لوف أكد أنه قد يستدعي واحدا أو أكثر من اللاعبين الثلاثة في يورو 2020 التي تأجلت من العام الماضي للحالي بسبب جائحة كورونا، وذلك إذا كان مقتنعا بأنه سيساعد الفريق، لكن استبعد استدعاء أي منهم خلال تصفيات كأس العالم.

وأكد مولر تطلعه المشاركة "مع رفاقه من الجيل الحالي" مشيرا إلى أن القرار لا يرجع له.