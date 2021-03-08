اعتقال 28 مشجعاً احتفلوا بفوز رينجرز ببطولة الدوري

اعتقلت الشرطة الأسكتلندية 28 مشجعا وفرضت غرامات على آخرين بسبب الاحتفالات الجامحة بتتويج رينجرز بأول لقب للدوري الممتاز لكرة القدم خلال عشر سنوات.



واحتشد الآلاف من مشجعي رينجرز في استاد النادي ومقر تدريباته في جلاسجو في انتهاك لقواعد العزل العام وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للاحتفال باللقب 55 في الدوري عقب تعادل الغريم سيلتك بدون أهداف مع نادي يونايتد يوم الأحد.



وقالت الشرطة إن العديد من المشجعين أشعلوا النيران بينما أدين البعض بالشغب والاعتداء على عناصر الشرطة.



وأثارت هذه التجمعات استياء الرأي العام وقالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن إن الجماهير تخاطر بالتقدم الذي أحرزته البلاد في احتواء الفيروس ووصفت المشاهد بأنها "محرجة ومخزية".



وأضاف رينجرز في بيان إنه يتفهم سعادة الجماهير لكنه شدد على ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية