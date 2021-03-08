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اقتراب من الاتفاق على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي اقترح تغيير النظام بدءاً من 2024

اقتراب من الاتفاق على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

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زيورخ - رويترز

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كشف أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس واتحاد الأندية الأوروبية أن الاتفاق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اقترب من الاكتمال وسيُحسم أمره خلال الأسبوعين المقبلين.

وقدم الاتحاد الأوروبي "يويفا" اقتراحا بتغيير نظام دوري الأبطال بدءا من 2024 بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32 وضمهم في مجموعة واحدة بدلا من النظام الحالي بتقسيم الأندية على ثماني مجموعات كل منها من أربعة فرق.

ورغم انتقاد اتحاد بطولات الدوري الأوروبية لبعض الأمور في النظام المقبل يعتقد أنيلي أن الاتفاق قريب من إتمامه.

وقال: أتمنى الانتهاء من كل شيء في غضون الأسبوعين المقبلين، هناك بعض التفاصيل التي يجب حلها، منها نظام التأهل للبطولة وكيف سيتم توزيع المقاعد الأربعة الإضافية، لكن أعتقد أن الأمور ستُحسم في غضون الأسبوعين المقبلين.

وكان المقترح المبدئي من "يويفا" أوصى بمنح المقاعد الإضافية للفرق صاحبة التصنيف الأعلى وهو ما يفتح الباب أمام البطولات الكبرى لإشراك أكثر من أربعة فرق.

وطالب اتحاد بطولات الدوري بتوزيع المقاعد الإضافية على أبطال البطولات الأصغر وأشار أنيلي إلى أنه يتوقع التوصل إلى حل وسط بين الأمرين.

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