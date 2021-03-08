الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ينطلق في 6 أغسطس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن موسم 2021-2022 سينطلق في السادس من أغسطس ، وستقام معظم المباريات في اليوم التالي ببداية أول أسبوع.



وأضافت الرابطة التي تضم ثلاثة أقسام أسفل الدوري الممتاز في بيان أن مباريات نهائي ملحق الصعود ستلعب في استاد ويمبلي في آخر أسبوعين في مايو 2022.



وسيقام نهائي ملحق الصعود بالدرجة الثالثة في 21 مايو 2022 قبل نهائي ملحق الدرجتين الرابعة والثانية يومي 28 و29 بالشهر ذاته.



وينتهي الموسم المنتظم للدرجتين الثانية والرابعة في السابع والثامن من مايو 2022 بينما ينتهي موسم الدرجة الثالثة قبلهما بأسبوع، بينما يقام نهائي كأس الرابطة يوم 27 فبراير العام المقبل.



وأشارت الرابطة إلى أن تفاصيل مواعيد مباريات موسم 2021-2022 ستنشر في وقت لاحق.