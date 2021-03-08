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اليابانيون يرفضون حضور المشجعين الأجانب إلى الأولمبياد

طوكيو أولمبياد
77% من اليابانيين رفضوا حضور المشجعين الأجانب

اليابانيون يرفضون حضور المشجعين الأجانب إلى الأولمبياد

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طوكيو - رويترز

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أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يوميوري" المحلية، أن معظم اليابانيين يرفضون حضور الجماهير الأجنبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقرر إقامتها في عاصمة بلادهم الصيف القادم خوفا من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار نتيجة وصول أعداد كبيرة من المشجعين من الخارج إلى بلادهم.

ومن المقرر أن يتخذ المنظمون قرارا في شأن حضور الجمهور بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة 77 في المئة من المشاركين يرفضون السماح للجمهور الأجنبي بالحضور مقابل 18 في المئة فقط أيدوا السماح بحضور المشجعين الأجانب.

وقال المنظمون أيضا إنهم سيحددون سقفا للحضور الجماهيري بصفة عامة في أبريل المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نسبة 48 في المئة من المشاركين يعارضون الحضور الجماهيري بصفة عامة في الدورة بينما وافق 45 في المئة على السماح بحضور الجمهور.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020 لكنها تأجلت إلى العام الحالي في ظل استمرار تفشي العدوى بالفيروس حول العالم.

ومن المقرر أن تقام الدورة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.

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