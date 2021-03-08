بيرلو بثقة: وظيفتي ليست في خطر

يعتقد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أن وظيفته ليست في خطر لو فشل في قلب تأخره 2-1 أمام بورتو البرتغالي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وفشل يوفنتوس في الارتقاء لمستواه في المواسم الماضية ويحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي متأخرا بسبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.



وبعد تأهله بسهولة من دور المجموعات قدم يوفنتوس أداء متواضعا في خسارته في الذهاب في بورتو الشهر الماضي ليزيد الضغط عليه في مواجهة الإياب لكن بيرلو كان هادئا تجاه تداعيات أي خروج محتمل من البطولة.



وأبلغ بيرلو مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين: لا أعتقد أن مباراة الغد ستغير الحكم على عملي. سأواصل العمل كل يوم وأنا على دراية بمشروعي وفي ماذا يفكر النادي، مباراة الغد حاسمة في مسيرتنا في دوري الأبطال. بالنسبة لنا ستكون بمثابة مباراة نهائية وأيضا لبورتو.



وأضاف: لن تكون هناك مساحات والوقت طويل لذا فالأمر يعتمد على الخطط والتحلي بالصبر. يجب ألا نتعجل في الاختراق من العمق بل محاولة نقل الكرة من جانب إلى آخر.



وهناك آمال كبيرة بعودة يوفنتوس بالنظر إلى سجل بورتو إذ فشل في الفوز في آخر 13 خارج ملعبه في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال.



وحصل بيرلو على دفعة كبيرة بعودة المدافعين جورجيو كيليني وماتياس دي ليخت، وقال بيرلو: كيليني في حالة جيدة. تدرب اليوم مع الفريق بعد ابتعاده لثلاثة أسابيع. لم يكن في أفضل حالاته لكن أعتقد أنه متاح".



وتابع: الفريق تدرب اليوم في مجموعة واحدة. دي ليخت شارك مع الفريق وهناك فرصة لوجوده.