جيرارد يطالب رينجرز بالمزيد بعد الحصول على الدوري

احتفل رينجرز بالفوز بلقب الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2011 الأحد، لكن المدرب ستيفن جيرارد قال إنه لا يزال يتعين على الفريق القيام بالكثير من العمل خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وضمن رينجرز الفوز بلقب البطولة المحلية للمرة 55 بعد أن جمع 85 نقطة من 32 مباراة عقب تعادل الملاحق المباشر سيلتك بدون أهداف مع دندي يونايتد.

وتجاهل مشجعو رينجرز القيود الاحترازية والوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار عندما تجمعوا خارج استاد إيبروكس قبل وبعد فوز فريقهم السبت الماضي 3-صفر على سانت ميرين وأصبح على بعد نقطة وحيدة من ضمان التتويج قبل تعادل سيلتك في اليوم التالي.

ولم يخسر رينجرز في الدوري خلال الموسم الحالي وبفوزه حرم سيلتك من التتويج باللقب للمرة 10 على التوالي.

وقال جيرارد لاعب وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق عبر موقع رينجرز على الانترنت: أنا سعيد للغاية لما وصلنا إليه خلال هذه الرحلة التي لم تصل بعد لنهايتها، لا يزال أمامنا الكثير. وبالنسبة لي فإن الخطوة التالية بعد الفوز هي دائما ما هو القادم، جاء هذا نتيجة جهد وعمل جماعي للفريق. هذا انجاز هائل وأنا

فخور للغاية لأنني أشرفت على هذا.

ولا يزال أمام رينجرز ست مباريات في الموسم المحلي وقال المدرب إن الفريق سيركز من الآن فصاعدا على مسيرته في الدوري الأوروبي.

وسيلتقي رينجرز في ذهاب دور 16 مع سلافيا براغ التشيكي الخميس المقبل في جمهورية التشيك، وقال جيرارد عن ذلك: نحن في مارس وأنا أريد من اللاعبين الاستمرار في هذا التميز حتى نهاية الموسم.