غلام مدافع نابولي يخضع إلى عملية جراحية

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه الجزائري فوزي غلام سيخضع لعملية جراحية في الركبة للعلاج من تمزق في الأربطة.

وكان فوزي غلام (30 عاماً) المولود في فرنسا، قد خرج مصابا خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها نابولي على بولونيا 3 - 1 يوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وجرى تشخيص حالة اللاعب وتبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وتقرر خضوعه لعملية جراحية يوم الاثنين.

وكان فوزي غلام، الذي انضم إلى نابولي في عام 2014، قد خضع لجراحة مشابهة في الركبة اليمنى في نوفمبر 2017 .