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لابورتا يكتسح المنافسين ويفوز برئاسة برشلونة

لابورتا
لابورتا رأس برشلونة بين عامي 2003 و2010

لابورتا يكتسح المنافسين ويفوز برئاسة برشلونة

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العربية.نت

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انتخب أعضاء نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا رئيسًا للمرة الثانية صباح يوم الاثنين ليحل محل جوسيب ماريا بارتوميو في ولاية رئاسية تمتد حتى 2027.

وتغلب لابورتا (58 عاما) على فيكتور فونت وتوني فريشا ليصبح رئيس النادي للمرة الثانية. بعدما كان مسؤولا عنه سابقا بين 2003-2010.

وحصل لابورتا على 58% من الأصوات، فيما حصل فونت على 31.65% من الأصوات وفريشا على أقل من 10% من إجمالي أصوات الناخبين.

وقال لابورتا أثناء احتفاله بفوزه في كامب نو "دعونا نذهب إلى باريس ونرى ما إذا كان بإمكاننا تغيير الوضع" ، في إشارة إلى مباراة الإياب في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء.

وتنحى بارتوميو عن منصبه في أكتوبر 2020 بعدما واجه تصويتًا بسحب الثقة من أعضاء النادي ، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات في يناير ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويرث لابورتا النادي بإجمالي ديون يبلغ حوالي 1.2 مليار يورو ، وقبل انتهاء عقد ليونيل ميسي في الصيف ، مما يعني أن اللاعب النجم يمكن أن يرحل مجانًا.

وصوت ميسي البالغ من العمر 33 عامًا في الانتخابات ، إلى جانب زملائه في الفريق بما في ذلك سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وريكي بويغ ، بينما صوت الرئيس السابق بارتوميو أيضًا لاختيار خليفته.

واحتجزت الشرطة بارتوميو في وقت سابق من هذا الأسبوع كجزء من تحقيق في فضيحة "بارساغيت" على وسائل التواصل الاجتماعي ، المتعلقة بشركة تم توظيفها لمراقبة تواجد النادي على الإنترنت.

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