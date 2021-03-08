لايبزيغ يدفع مليون يورو لليفربول بسبب "القيود"

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين، أن نادي لايبزيغ الألماني سيدفع غرامة تفوق مليون يورو بسبب تغيير ملعب مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونظرا لقيود السفر المفروضة في ألمانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تقرر إقامة مباراة الإياب التي كانت مقررة على ملعب ليفربول إلى العاصمة المجرية بودابست.

وبالتالي سيحصل ليفربول على تعويض من نادي لايبزيغ، يعادل 10% من رسوم الدخول، طبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الاثنين، أن رسوم الدخول لم تحدد بدقة من جانب اليويفا، ولكن نظرا لأنها كانت قد بلغت 15.25 مليون يورو في الموسم الماضي، يمكن افتراض أن لايبزيغ سيضطر لدفع 1.52 مليون يورو على الأقل.

وسيجرى الاحتفاظ بقيمة المبلغ وتحويله إلى ليفربول عند دفع الجوائز المالية للبطولة، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لايبزيغ ملزما بدفع نصف تكاليف إقامة المباراة في بودابست.

وأوضحت بيلد أن لايبزيغ كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب، التي جرى نقلها أيضا إلى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر.

وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى ليفربول كان سيتعين على لايبزيغ الخضوع للحجر الصحي لدى عودته إلى ألمانيا.