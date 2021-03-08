مدرب وست هام: رايس يساوي أكثر من 100 مليون جنيه

يعتقد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب وسط فريقه الشاب ديكلان رايس يساوي أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي حدده ملاك النادي.

ونسب لديفيد سوليفان الشريك في ملكية وست هام أنه حدد هذا المبلغ بعد أن تحدثت تقارير عن اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بشراء لاعب الوسط الإنجليزي الدولي (22 عاما).

وشارك لاعب الوسط المدافع وبصورة كاملة في جميع مباريات الفريق اللندني في الدوري الانجليزي هذا الموسم (26 مباراة).

وعن اللاعب قال المدرب مويز: لا أتفق مع ملاك النادي على أن سعر رايس هو 100 مليون جنيه إسترليني. إنه يساوى أكثر كثيرا من هذا المبلغ بالنظر لأسعار لاعبين أخرين أقل مستوى.

ويستمر عقد رايس الحالي مع وست هام حتى 2024، وأضاف مويز: لم يصلنا عرض حتى الآن لبيع رايس وأتمنى ألا يصلنا أي عروض.

ويحتل وست هام المركز السابع بين فرق البطولة العشرين برصيد 45 نقطة من 26 مباراة وسيلتقي في وقت لاحق من يوم الاثنين مع ضيفه ليدز يونايتد الذي يحتل المركز 11.